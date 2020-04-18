السعودية اليوم / اللجنة المنظمة لـ "تحدي أبشر" تُضيف مساراً ثالثاً للتحدي تحت مسمى "عن بعد"



الرياض 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

أعلنت اللجنة المنظمة لـ "تحدي أبشر" عن إضافة مسار ثالث وجديد للتحدي تحت مسمى "عن بعد" بهدف تشجيع المبدعين للإسهام بأفكار وحلول مبتكرة تساعد قطاعات وزارة الداخلية في فترة الأزمات لتقديم خدمات جديدة عن بعد بجودة عالية وبزمن قياسي.

وكان "تحدي أبشر" تم تدشينه برعاية ‏صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أثناء "ملتقى أبشر" السادس، الذي عقد في 24 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 18 فبراير 2020م، وبشراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية مع الهيئة

وبإضافة هذا المسار الجديد، فإن "تحدي أبشر " صار مكونًا من ثلاثة مسارات؛ الأول : الإبداع في خدمة إلكترونية قائمة مقدمة من وزارة الداخلية سواء من خلال تطويرها أو تعديلها أو تحسين إجراءاتها أو تعزيزها بمحاور جديدة، ويشمل ذلك الخدمات الميدانية، وتحسين تجربة المستخدم، أما المسار الثاني فهو : الابتكار في تطوير خدمة جديدة الوزارة سواءً كانت تقدم حاليًا بطريقة تقليدية أو خدمة إبداعية يحتاجها المستفيدون ( أفراد، أعمال، حكومة ) ولا تقدم حاليًا بأي شكل من الأشكال، والمسار الثالث : الإبداع بخدمات جديدة تقدمها وزارة الداخلية في أوقات الأزمات عن بعد.

وتأتي إضافة هذا المسار الثالث دعمًا للمبدعين والمبتكرين وتحفيزًا لهم لتقديم حلول تقنية إبداعية تسهل تقديم الخدمات وتدعم قيام رجال الأمن في الميدان بدورهم على أكمل وجه خلال الظروف الطارئة التي تستدعي تقليل التواصل بين الأشخاص والتعامل عن بعد.

// انتهى //

23:21ت م

0170



الرياض 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لـ "تحدي أبشر" عن إضافة مسار ثالث وجديد للتحدي تحت مسمى "عن بعد" بهدف تشجيع المبدعين للإسهام بأفكار وحلول مبتكرة تساعد قطاعات وزارة الداخلية في فترة الأزمات لتقديم خدمات جديدة عن بعد بجودة عالية وبزمن قياسي.وكان "تحدي أبشر" تم تدشينه برعاية ‏صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أثناء "ملتقى أبشر" السادس، الذي عقد في 24 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 18 فبراير 2020م، وبشراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وشركة علم، بهدف تشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين للمشاركة في تقديم أفكار تسهم في تطوير أعمال وخدمات الوزارة الإلكترونية والأعمال الميدانية عن طريق إثراء ثقافة الإبداع والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والبيانات الضخمة وغيرها.وبإضافة هذا المسار الجديد، فإن "تحدي أبشر " صار مكونًا من ثلاثة مسارات؛ الأول : الإبداع في خدمة إلكترونية قائمة مقدمة من وزارة الداخلية سواء من خلال تطويرها أو تعديلها أو تحسين إجراءاتها أو تعزيزها بمحاور جديدة، ويشمل ذلك الخدمات الميدانية، وتحسين تجربة المستخدم، أما المسار الثاني فهو : الابتكار في تطوير خدمة جديدة الوزارة سواءً كانت تقدم حاليًا بطريقة تقليدية أو خدمة إبداعية يحتاجها المستفيدون ( أفراد، أعمال، حكومة ) ولا تقدم حاليًا بأي شكل من الأشكال، والمسار الثالث : الإبداع بخدمات جديدة تقدمها وزارة الداخلية في أوقات الأزمات عن بعد.وتأتي إضافة هذا المسار الثالث دعمًا للمبدعين والمبتكرين وتحفيزًا لهم لتقديم حلول تقنية إبداعية تسهل تقديم الخدمات وتدعم قيام رجال الأمن في الميدان بدورهم على أكمل وجه خلال الظروف الطارئة التي تستدعي تقليل التواصل بين الأشخاص والتعامل عن بعد.// انتهى //23:21ت م0170

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اللجنة المنظمة لـ "تحدي أبشر" تُضيف مساراً ثالثاً للتحدي تحت مسمى "عن بعد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.