السعودية اليوم / جامعة الجوف تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ



سكاكا 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

أعلنت جامعة الجوف ضوابط الاختبارات النهائية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ ، على أن تكون جميع الاختبارات النهائية إلكترونياً عن بعد بطريقة اختبار الكتاب المفتوح (Open Book Exam).

ويحدد القسم والكلية المعنية طبيعة الاختبار النهائي لكل مقرر بأحد الطرق التالية، اختيار متعدد ويحدد لكل سؤال 4 خيارات منها إجابة صحيحة واحدة فقط ، والاختبار المنزلي (Take Home Exam) ، والمشاريع العلمية والبحثية (خاص بمقررات الدراسات العليا فقط للمقررات ذات الطبيعة العلمية والبحثية).

وتعقد الاختبارات النهائية على نظام التعلم الإلكتروني Blackboard حسب الفترة المحددة لكل مقرر في جدول الاختبارات النهائية على البوابة الإلكترونية للطالب وتكون فترات إتاحة الاختبارات حسب الآتي : مقررات المرحلة الجامعية الانتظام بكالوريوس ودبلوم الساعة العاشرة صباحاً ، ومقررات المرحلة الجامعية الانتساب بكالوريوس ومقررات مرحلة الدراسات العليا الساعة العاشرة مساءً ، ويتاح للطالب أداء الاختبار بأي وقت لمدة 24 ساعة من بداية الفترة المقرة للاختبار في جدول الاختبارات النهائية على البوابة الالكترونية للطالب ، ويتاح للطالب محاولتين لأداء الاختبار المتعدد في الفترة المحددة للاختبار وتحسب درجة المحاولة الأخيرة للطالب ، وتكون مدة الاختبار النهائي للاختبارات المتعددة لمقررات الانتظام ساعة واحدة 60 دقيقة من بداية الطالب لأداء الاختبار، ولمقررات الانتساب ساعتين 120 دقيقة من بداية الطالب لأداء الاختبار ، ويراعي تناسق الوقت المخصص للإجابة مع مستوى السؤال وتوزيع ذلك على بقية أسئلة الاختبار، الاختبار المنزلي (Take Home Exam) للمرحلة الجامعية يتاح تسليمه خلال 24 ساعة من بدء فترة الاختبار.

أما مرحلة الدراسات العليا فيتاح تسليمه خلال 48 ساعة من بدء فترة الاختبار ، في حال عدم أداء الطالب لأي من الاختبارات النهائية أو عدم تسليم التقويم في الموعد المحدد له فيتاح له التقديم بطلب عقد اختبار بديل دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات من خلال البوابة الإلكترونية، في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ الاختبار، وسيعقد له اختبار بديل في الفترة المخصصة لاختبارات الأعذار ووفق الآلية المحددة لذلك عند استئناف الدراسة، وفي حال عدم تقدم الطالب بطلب اختبار بديل فيحسب تقدير الطالب في المقرر وفقاً للدرجة التي حصل عليها في الأعمال الفصلية.

ويتاح اختبار تجريبي لجميع طلاب وطالبات الجامعة قبل فترة الاختبارات النهائية لتجربة الاختبارات الإلكترونية النهائية وطبيعة أدائها، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.

// انتهى //

23:18ت م

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