السعودية اليوم / فرنسا: 761 حالة وفاة إضافية في 24 ساعة



باريس 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

أعلن مديرعام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد الأشخاص المتوفين بفيروس

ولليوم الثالث على التوالي نوّه سالومون بوجود انخفاض في عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات بمقدار 115 مصاباً وفي العناية المركزة بواقع 221 مريضاً، مشيراً إلى أن هناك تراجع بطيء في عدد المصابين في فرنسا.

// انتهى //

23:13ت م

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باريس 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسأعلن مديرعام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد الأشخاص المتوفين بفيروس كورونا المستجد بلغ 18681 حالة في المستشفيات ودور رعاية المسنين وغيرها من المراكز الصحية الاجتماعية، وذلك بعد تسجيل 761 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.ولليوم الثالث على التوالي نوّه سالومون بوجود انخفاض في عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات بمقدار 115 مصاباً وفي العناية المركزة بواقع 221 مريضاً، مشيراً إلى أن هناك تراجع بطيء في عدد المصابين في فرنسا.// انتهى //23:13ت م0168

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