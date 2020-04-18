السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية: أكثر من مليوني مصاب بكوفيد ١٩ حول العالم



جنيف 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس أن عدد المصابين بفيروس كوفيد ١٩حول العالم تخطى مليوني إصابة وأكثر من ١٣٥ ألف حالة وفاة.

ودعا أدهانوم مجدداً إلى ضرورة رفع القيود التي فرضتها الدول لحماية شعوبها من الفيروس بشكل تدريجي ، وأن تكون شروط رفع القيود متوافرة فعلا في الدولة التي تقدم على ذلك, مشيرا إلى أن المنظمة نشرت إرشادات حول الشروط الواجب توافرها قبل إلغاء هذه الإجراءات الوقائية.

وأوضح أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان والفاو لوضع معايير عالمية للأسواق المبللة التي تباع فيها الحيوانات، وكيفية الحفاظ عليها نظيفة وصحية وآمنة لمنع انتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

وتقيم المنظمة غدًا السبت حفلاً بهدف جمع التبرعات لتمويل الاستجابة العالمية لوباء كوفيد ١٩ ، وشراء الأجهزة الطبية واختبارات التشخيص ومستلزمات وقاية العاملين الصحيين ، وإرسالها إلى الدول التي تحتاجها .

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23:13ت م

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