أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 17\4\2020

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية من أكثر الأمور التي يزداد البحث عنها في أي وقت وتحديداً في الوقت الحالي الذي يشهد فيه سعر الذهب في السعودية تغييراً مستمراً وكبيراً، بسبب الاوضاع الراهنة التي يعيشها العالم كله بعد أن تشفى فيروس كورونا المستجد وتسبب في تراجع اقتصاد الكثير من الدول صاحبة أعلى اقتصاد في العالم، وسوف نوافيكم الآن في هذا المقال تقرير كامل حول سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 17 إبريل 2020.

سعر الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 17 إبريل 2020، ارتفاعاً طفيفاً بخلاف الاسعار التي سجلها بالأمس الذهب في السعودية، وهذا بعد صعود السعر العلامي لأوقية الذهب التي تتحكم في أسعار الذهب بشكل كبير.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل الذهب عيار 24 نحو 205.13 ريال مقابل 54.60$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 188.03 ريال مقابل 50.05$.

سجل الذهب عيار 21نحو 179.49 ريال مقابل 47.77$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 153.85 ريال مقابل 40.95$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 119.66 ريال مقابل 31.85$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 102.56 ريال مقابل 27.30$.

سجلت أوقية الذهب نحو 6.379 ريال مقابل 1.698$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.436 ريال مقابل 382.20$.

سجل كيلو الذهب نحو 205.127 ريال مقابل 54.598$.