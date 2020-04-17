، شاهد .. مصادرة 870 كيس "تنباك" بعد دهم موقعين مخالفين بوادي الدواسر ،

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تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر، أثناء جولات رقابية قامت بها مع الجهات الأمنية، من كشف مصانع بدائية لصناعة وتوزيع التنباك، حيث قامت بمصادرة ما لديها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المخالفات.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس، أن البلدية تابعت ورصدت المصنعين، حيث داهمت صباحاً مصنعاً صادرت منه 135 كيساً جاهزاً للبيع، وداهمت في المساء من اليوم نفسه مصنعاً آخر وجد لديه 735 كيساً، بالإضافة الى نشارة خشب، ودقيق حبوب غذائي منتهي الصلاحية تستخدم في صناعة "التنباك".
وأضاف "السليس"، أن تلك المتابعة والمراقبة والمداهمة تأتي ضمن حملة الرقابة التي تقوم بها البلدية على مدار الساعة، وأنها ستكون مستمرة بشكل يومي ولن تتهاون البلدية في تطبيق النظام كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات.
فيما حث "السليس" الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة، وعبر حسابات البلدية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 09:58 PM
تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المخالفاتشاهد .. مصادرة 870 كيس "تنباك" بعد دهم موقعين مخالفين بوادي الدواسر
تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر، أثناء جولات رقابية قامت بها مع الجهات الأمنية، من كشف مصانع بدائية لصناعة وتوزيع التنباك، حيث قامت بمصادرة ما لديها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المخالفات.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس، أن البلدية تابعت ورصدت المصنعين، حيث داهمت صباحاً مصنعاً صادرت منه 135 كيساً جاهزاً للبيع، وداهمت في المساء من اليوم نفسه مصنعاً آخر وجد لديه 735 كيساً، بالإضافة الى نشارة خشب، ودقيق حبوب غذائي منتهي الصلاحية تستخدم في صناعة "التنباك".
وأضاف "السليس"، أن تلك المتابعة والمراقبة والمداهمة تأتي ضمن حملة الرقابة التي تقوم بها البلدية على مدار الساعة، وأنها ستكون مستمرة بشكل يومي ولن تتهاون البلدية في تطبيق النظام كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات.
فيما حث "السليس" الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة، وعبر حسابات البلدية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
، شاهد .. مصادرة 870 كيس "تنباك" بعد دهم موقعين مخالفين بوادي الدواسر ،
المصدر : الخليج 365
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