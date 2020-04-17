شكرا لمتابعة خبر عن بريطاني يروي تجربة تواجده في الرياض مع زوجته وطفله (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى البريطاني " آنثوني " تجربته خلال تواجده منذ شهرين في الرياض مع زوجته وطفله الرضيع، قائلا:"ساعد حظر السفر المحلي والنقل العام في الحد من عدد الإصابات الجديدة القادمة إلى المملكة ومغادرة المملكة أيضا ".

وأضاف آنثوني في مقطع فيديو:" لقد كان حظر التجول واضحا جدا وما هو مسموح به وما هو غير مسموح به ".

ولفت آنثوني:" أعتقد أن الرد كان سريعا جدا هنا في المملكة ، كما تعلمونك قيود السفر التي تم وضعها لأول مرة في حظر السفر الدولی والتي أدت في النهاية إلى علقي هنا في في الرياض ".

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وأوضح آنثوني:" أعتقد كزائر هنا، خاصة أنني لا أتتحدث العربية ، لقد عرفت منذ البداية ما يسمح لى بفعله وما لا يسمح لي بفعله ".

وقال آنثوني :' أعتقد أن هذا التواصل من وزارة الصحةخ ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم كان حقا واضح حقا للأشخاص من جميع الأعمار، مايمكنهم وما لا يمكنهم فعله. خلال فترة الفيروس ".