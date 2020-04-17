شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون البلدية" تطلق الخريطة التفاعلية للحصول على كافة الخدمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الخريطة التّفاعلية لتسهيل حصولكم على كافة الخدمات حسب الموقع القريب منكم.
والخريطة التفاعلية للأنشطة المشرفة عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية المستثناة من الإغلاق وقت المنع هي خدمة إلكترونية مقدمة من بوابة بلدي، تساعدم في التعرف على مواقع جميع الأنشطة التجارية القريبة من منزلك.
وأوضحت الوزارة، خطوات استخدام الخريطة التفاعلية وهي: الدخول على بوابة بلدي من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــا ، ثم اختيار الاستعلام الإلكتروني، ثم اختيار الأنشطة المستثناة من المنع، واختيار النشاط، والضغط على الموقع واختيار عرض على جوجل.
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