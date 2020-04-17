شاهد.. البروق تنير سماء ثادق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثٌّق مقطع فيديو، بروق في سماء محافظة ثادق بالرياض، مساء اليوم الجمعة. وثٌّق مقطع فيديو، بروق في سماء محافظة ثادق بالرياض، مساء اليوم الجمعة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وتساقد البرد وسيول على عدد من محافظات الرياض ومنها ثادق، وتستمر حتى الـ11 مساء اليوم.

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