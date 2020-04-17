شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ردود فعل المواطنين على بيان النيابة العامة في قضية مخطوفي الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

على خلفية صدور بيان للنيابة العامة بشأن قضية مخطوفي الدمام وتوجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص، رصد تقرير تليفزيوني ردود فعل المواطنين على القضية.

وطالب المواطنون، بإيقاع حد الحرابة على المتهمين في القضية، معتبرين أن السجن لن يكون رداعًا لهم، إذ قالت أحدهم " حرقتلي قلبي والله " .

يذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت بإيقاع حد الحرابة على المتهمين الأول والثاني والثالث، في قضية مخطوفي الدمام المتهم فيها 5 أشخاص.