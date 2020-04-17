"أبشر" تدعو للمساهمة في الإفراج عن الموقوفين بقضايا مالية عبر "فرجت"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، دعت منصة "أبشر" المواطنين والمساهمين إلى الإفراج عن الموقوفين بقضايا مالية عبر خدمة "فرجت ". بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، دعت منصة "أبشر" المواطنين والمساهمين إلى الإفراج عن الموقوفين بقضايا مالية عبر خدمة "فرجت ". وبيّنت المنصة، خطوات المساهمة في سداد ديون الموقوفين، وذلك بالدخول على "أبشر" ثم خدمة "فرجت" واختيار فاتورة لسدادها، ومن ثم الدخول على الحساب البنكي ثم "سداد" واختيار الرقم المفوتر 169 والبحث عن الفاتورة وتحديد سداد كل مبلغ الفاتورة أو جزء منه، وإتمام عملية الدفع.

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