شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية يكشف عن أقرب السيناريوهات المتوقعة عالميا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف عبدالاله المحيا استشاري مساعد الأمراض الباطنية والمعدية عن أقرب السيناريوهات المتوقعة " عالميا " للأيام القادمة.

وقال المحيا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا ":" عدد الإصابات بفيروس ⁧كورونا⁩ بات يتزايد وتخطى حاجز المليونين ".

وأوضح المحيا أن الأعداد تتزايد بشكل سريع في المملكة حتي وصلت إلى 7150، مشيرا إلي تزايد الإصابات بالوباء القاتل بالرغم من التباعد الاجتماعي والاحترازات الأمنية التي تتخذها السلطات لمنع انتشار كورونا.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 7142 حالة حتى الآن، لافتة إلى أن إجمالي الحالات في المملكة 7142 حالة، بينها 6006 حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.