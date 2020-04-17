شكرا لمتابعة خبر عن والد موسى الخنيزي: مستعد للتنازل عن حقي الخاص إذا اعترفت بالأطفال الآخرين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أعرب والد المختطف موسى الخنيزي، عن سعادته ببيان النيابة العامة اليوم الجمعة، واتهام خمسة أشخاص في قضية مخطوفي الدمام.
وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أنه مستعد للتنازل عن حقه الخاص في في القضية إذا اعترفت بتفاصيل باقي القضايا.
وأشار إلى أن لديه معلومات بأنها خطفت أكثر من طفل وجاءته بلاغات كثيرة في هذا الشأن.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبات المطالب بها من قبل النيابة العامة هي: حد الحرابة على المتهمين الأول والثاني والثالث، عقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة بحق المتهمين الرابع والخامس، الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.
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