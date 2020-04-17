بالفيديو .. ترحيب خاص بالطاقم الجوي الذى أعاد مواطني المملكة من لوس أنجلوس

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حرصت شركة الخطوط الجوية السعودية على الترحيب بطاقم الرحلة الاستثنائية التى انطلقت لإعادة مواطنى المملكة من لوس أنجلوس.
وشهد مبنى العمليات التابعة للشركة في جدة، مراسم الترحيب بملاحي الرحلة الاستثنائية بعد عودتهم سالمين، حيث اصطف عدد من منسوبيها لاستقبالهم، وقاموا بالتصفيق فور دخول أعضاء الطاقم للمبنى.
يذكر أن رحلة حلقت إلى لوس أنجلوس ذهاب وإياباً بأكثر من 42 ساعة لإجلاء المواطنين من الولاية الأمريكية إلى أرض الوطن.
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