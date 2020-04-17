الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط حلاق تركي يُمارس النشاط في الطائف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن ضبط حلاق تركي يُمارس النشاط في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت أمانة محافظة الطائف، اليوم الجمعة، من ضبط حلاقًا تركيًا كان يمارس نشاط الحلاقة على سكان بعض الشقق السكنية في حي قروي، أثناء منع التجول.

ورصدت الجهات المختصة، تحركات الحلاق ومعه حقيبة بها أدوات الحلاقة، وتم ضبطه وتسليمه إلى مركز شرطة السلامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقة.

وكانت الجهات المختصة، قد أوقفت نشاط ومهنة الحلاقة منعاً لانتشار فيروس المُستجد (كوفيد 19) .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط حلاق تركي يُمارس النشاط في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا