شكرا لمتابعة خبر عن ضبط حلاق تركي يُمارس النشاط في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):تمكنت أمانة محافظة الطائف، اليوم الجمعة، من ضبط حلاقًا تركيًا كان يمارس نشاط الحلاقة على سكان بعض الشقق السكنية في حي قروي، أثناء منع التجول.
ورصدت الجهات المختصة، تحركات الحلاق ومعه حقيبة بها أدوات الحلاقة، وتم ضبطه وتسليمه إلى مركز شرطة السلامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقة.
وكانت الجهات المختصة، قد أوقفت نشاط ومهنة الحلاقة منعاً لانتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) .
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