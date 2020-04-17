شكرا لمتابعة خبر عن نايف آل منسي: خطف أكثر من طفل يوحي بوجود حالات أخرى غير مكتشفة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المحامي وعضو النيابة العامة نايف آل منسي، أن مساعي النيابة العامة تكللت بالنجاح في كشف غموض قضية مخطوفي الدمام رغم صعوبة التحقيق في هذه النوعية من القضايا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ياهلا"، أن التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا يكون صعب وشائك؛ نظرًا لقدمها وعدم وجود بعض الشهود إثر مضي أكثر من 20 عامًا عليها.

وأشار إلى الإنتربول مختص بطلبات الدول للقبض على متهمين هاربين، وتقدمت الجهات المعنية بالتحقيق إلى الشرطة الدولية بالأدلة التي تثبت ارتكاب المتهم الجريمة حتى يتم القبض عليه في أي مكان بالعالم.

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و لفاا إلى أن القيام بخطف أكثر من طفل يدل أن هناك سلوك إجرامي معتاد لدى المتهمين، ويوحي بأنه قد تكون هناك حالات أخرى غير المكتشفة، وهو ما عنيت النيابة العامة على تقصّيه في قضية خاطفة الدمام.

وأعلنت النيابة العامة، عن فك غموض قضية خاطفة الدمام من خلال (247) إجراء، و (40) جلسة تحقيق، مع (21) متهما وشاهدا و(5) متهمين، طالبت بحد الحرابة بحق (3) منهم وعقوبات مغلظة بحق البقية.