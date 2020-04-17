شكرا لمتابعة خبر عن محامي أسرة نسيم حبتور يوضح المقصود بحد الحرابة الذي طالبت به النيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور سعد بن شايع، محامي أسرة المختطف نسيم حبتور، أن حد الحرابة هي السرقة والنهب وقطع الطريق بالقوة والمغالبة، وعقوبتها القتل وهي حد لابد لوقوعه من الإقرار.

وأضاف أن هناك القتل تعزيراً وهو لا يستوجب الإقرار ويكون على الجرائم الشنيعة، وقد حصلت أحكام بالقتل تعدّل فيها وصف الجريمة من حرابة لعدم الإقرار أو مطابقة معنى الحرابة إلى القتل تعزيراً.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت بإيقاع حد الحرابة على المتهمين الأول والثاني والثالث، في قضية مخطوفي الدمام المتهم فيها 5 أشخاص.