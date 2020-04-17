شكرا لمتابعة خبر عن تغريد الطاسان بعد تعافيها من كورونا : المرض مؤلم وأفقدني حاسة الشم والتذوق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعافت الكاتبة الصحفية، تغريد الطاسان، من فيروس كورونا المستجد، بعد قضاء ثلاث أسابيع في الحجر الصحي .
وأوضحت، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلنا مسؤول المذاع على القناة السعودية، أنها الآن أنا متعافية، بينما لاتزال بناتها في الحجر الصحي.
ودعت إلى عدم الالتفاف للرسائل التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفيروس، مؤكدة أن المرض ليس كالإنفلونزا العادية، وأن الإصابة بها مؤلمة، مضيفة أنها ظلت لأسبوعين لا تستطيع أن تشم أو تتذوق أى شئ.
وشددت على الالتزام بالإجراءات بالتعليمات التى تصدرها وزارة الصحة،وذلك للوقاية من الفيروس وتأثيراته الخطيرة.
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