شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق هايبر بن داود في الكعكية بمكة إثر ظهور حالات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):أعلن هايبر بن داود فرع الكعكية بمكة المكرمة، عن إغلاق الفرع مؤقتًا احترازية لإجراء عمليات التعقيم الكامل للفرع وذلك لوجود حالات مخالطة مشتبه فيه لعدد من الموظفين وهم بالعزل الكامل مع جميع المخالطين لهم إحترزية.
وأضاف أنه سيتم اعادة افتتاح الفرع بعد أن يتم الانتهاء تماما من عملية التعقيم، مؤكدًا أنهم يحرصون على صحة موظفينا ومرتادي جميع المراكز وأنهم يتبعون كافة إجراءت السلامة الموصى بها من قبل وزارة الصحه وبإمكانكم التوجه لأحد فروعنا أو أقرب مركز تسوق لكم.
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