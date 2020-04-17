شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تطالب الإنتربول باسترداد أحد متهمي مخطوفي الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن اتهام 5 أشخاص أحدهما خارج المملكة، في قضية مخطوفي الدمام.
وأكدت النيابة العامة، أنها طالبت باسترداد المتهم المتواجد خارج المملكة بواسطة الإنتربول.
وأشارت إلى أن فريق التحقيق نفذ (247) إجراء في القضية، منها (40) جلسة تحقيق مع (21) متهمة وشاهدة.
وطالبت بتوقيع حد الحرابة على المتهمين الأول والثاني والثالث، وتوقيع عقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة بحق المتهمين الرابع والخامس.
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