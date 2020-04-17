شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار ونشاط رياح على المملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

ويستمر هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية كذلك على مرتفعات عسير، جازان والباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، حائل، الرياض، الشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على أجزاء من شمال المملكة.