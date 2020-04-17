شكرا لمتابعة خبر عن حميدان التركي يوجه رسالة صوتية من معتقله في أمريكا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

وجّه حميدان التركي، المعتقل في السجون الأمريكية، رسالة صوتية إلى المواطنين في المملكة، للطمأنة على صحته.

ووجه حميدان التركي، الشكر إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة خادم الحرمين الشريفين على اهتمامها ومتابعتها لوضعه.

يأتي ذلك من سجن كاننون في ولاية بينسلفينيا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).