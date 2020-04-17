شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون البلدية تدعو لختم تصاريح التنقل في الرياض من مراكز الشرطة بدءً من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يمكن لأصحاب المنشآت في مدينة الرياض، ضمن الأنشطة البلدية المستثناة أثناء فترة منع التجول، التوجه مباشرةً إلى مراكز الشرطة القريبة منهم للحصول على الختم اللازم للتصريح بعد طباعته عبر بوابة بلدي. أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يمكن لأصحاب المنشآت في مدينة الرياض، ضمن الأنشطة البلدية المستثناة أثناء فترة منع التجول، التوجه مباشرةً إلى مراكز الشرطة القريبة منهم للحصول على الختم اللازم للتصريح بعد طباعته عبر بوابة بلدي. وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك سيكون متاح ابتداءً من يوم غدٍ السبت.

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