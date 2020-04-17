شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط 97000 عبوة معقم مخالف في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن رصد مصدر لأحد المعقمات مجهولة الصنع في الدمام. أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن رصد مصدر لأحد المعقمات مجهولة الصنع في الدمام. وأضافت هيئة الغذاء والدواء، في تغريدة لها عبر موقع تويتر، أنه بعد تتبع فرق التفتيش للمنتج تم ضبط قرابة 97000 عبوة من المعقم المخالف و3 أطنان من المواد الخام المستخدمة في صناعتها. وأشارت الهيئة إلى إحالة المنشأة للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقها.

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