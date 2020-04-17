شكرا لمتابعة خبر عن ضبط موقعين سكنيين تُستخدم كعيادة لعلاج كورونا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ضبطت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، موقعين سكنيين مخالفين في منطقة الرياض، تُستخدم كعيادة لعلاج فيروس كورونا الجديد، باستخدام خلطات من أدوية بشرية وبيطرية غير مثبتة علميًا.
وتمت عملية الضبط بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، ووزارتي التجارة والصحة، كما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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