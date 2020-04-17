شكرا لمتابعة خبر عن منع " كتاب العدل " من المشاركة في العمل بالجمعيات الخيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):قررت وزارة العدل منع كتاب العدل من الانتساب أو المشاركة في العمل بالجمعيات أو المؤسسات الخيرية، أو الترشح لعضويتها إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة بالوزارة.
وطالبت وزارة العدل كتاب العدل بإنهاء أي مشاركة قائمة في الوقت الحالي من هذا النوع وبشكل فوري.
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