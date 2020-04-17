بالفيديو.. أمطار غزيرة على الرويضة غرب الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة في الرويضة غرب مدينة الرياض، وذلك اليوم الجمعة. أوضح مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة في الرويضة غرب مدينة الرياض، وذلك اليوم الجمعة. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير ،الرياض ،الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية ، القصيم ، تبوك ).

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