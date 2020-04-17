شكرا لقرائتكم خبر عن الملجلس الانتقالي الموالي للإمارات يعلن اقتراب اندلاع الحرب ضد الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، رسالة الى الدول الخمس الكبرى الاعضاء بمجلس الامن الدولي، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشان محاولة تفجير الاوضاع عسكريا في محافظتي عدن وأبين.



وحذرت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس في بيان، أطلع عليه ” المشهد اليمني “، من التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية، لاستهداف المحافظات اليمنية الجنوبية المحررة، وإعادة الفوضى إليها.

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وأكدت على أن “اندلاع الحرب قد بات وشيكا”.

وأضافت: بأنها تبتعد بشكل حقيقي عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مستدام بسبب هذه التحركات والخروقات التي تقوم بها الحكومة؛ حد تعبيرها.

وأدعت بأن هذه التحركات تمثّل تهديدا علنيا للهدنة، وجهود السلام والاستقرار التي تقودها الأمم المتحدة في المنطقة، وتضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي مارستها الحكومة اليمنية، والتي حالت دون تنفيذ اتفاق الرياض.

وكانت مصادر سياسية، قالت أمس الخميس، إنه تم الاتفاق بين ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها والمجلس الانتقالي الجنوبي وبرعاية التحالف العربي الداعم للشرعية، على إعادة وحدة الصف لمواجهة العدو الاخطر المتمثل في مليشيا الحوثي، و تنفيذ اتفاق الرياض و إعادة لم الشمل الجنوبي وكسر حواجز القطيعة ووقف التصعيد العسكري واحتواء حالة التوتر بين الجانبين ومنع تفجير الأوضاع عسكريا.