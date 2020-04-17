قادمة من سنحان.. تحذيرات من سيول جارفة تتجه نحو العاصمة صنعاء مساء اليوم الجمعة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة وادي الاجبار بمديرية سنحان أمطار غزيرة مساء اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي لكنه هذه المرة أشد غزارة من اليومين الماضين .

وقالت مصادر محلية لـ “المشهد اليمني ” مساء اليوم الجمعة أن السيول بدأت تتدفق تجاه حي الحثيلي بمنطقة دار سلم جنوب العاصمة . شاهد بقية تفاصيل الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً: الجوازات السعودية تعلن : هذا ماسيحدث بشأن رسوم الخروج والعودة في حال إلغاء التأشيرة

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وأضافت المصادر أن السيول تهدد المناطق القريبة من مجاري السيول في حي شميلة وشارع خولان ثم السايلة الرئيسية وسط العاصمة. وداهمت السيول خلال الأيام الماضية الأسواق والمحال التجارية في منطقة شميلة والخفجي والحثيلي وعدة أحياء بالعاصمة صنعاء، تسببت في وفاة ثلاثة أشخاص وجرف عدة منازل. وحذر الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من أماكن تدفق السيول. وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، توقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية محذراً من أنها قد تكون أكثر غزارة.

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