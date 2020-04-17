شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف كان مصير مقيمان بالسعودية انتحلا صفة “طبيبين” في الرياض؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت فرق تابعة لعدد من الجهات الحكومية بالعاصمة السعودية الرياض، من ضبط مقيمين من الجنسية الباكستانية زعما أنهما طبيبان، وقدما علاجاً لأشخاص من بني جلدتهم وجنسيات أخرى، صنع من عقاقير حيوانية وبشرية على أنه لقاح تطعيم ضد فيروس كورونا على شكل أبر ومغذيات.

شاهد بقية تفاصيل الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً:

الجوازات السعودية تعلن : هذا ماسيحدث بشأن رسوم الخروج والعودة في حال إلغاء التأشيرة



ضرب منصات تنقيب النفط في الخليج.. وإصابة أكثر من 20شخص على حتى الآن



Advertisements

خبراء الطب في العالم يحذرون: هذه الفرضية الأسوأ لهذا العام



ظهور صادم للداعية الإماراتي المجنس ‘‘وسيم يوسف‘‘ بعد شهرين من غيابه وإعلان سجنه!!.. نسأل الله السلامة (شاهد)



وأظهر المقطع الغرفة التي استخدمت كعيادة تفتقر للاشتراطات الصحية، وعدداً من الأدوية والعقاقير التي كون منها المخالفين الخلطة المزعومة التي قدموها لغيرهم، مقابل 150 ريال للقاح الواحد.

وأوضح الإعلامي فيصل العبدالكريم خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر، أن المخالفين أحدهما يعمل عامل منزلي والآخر سائق خاص، وحولا وكرين متجاورين لعيادة لاستقبال الآخرين وإعطائهم العلاج على شكل إبر ومغذيات.