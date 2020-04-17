أمانة جدة تطلق حملة «خمسة عملاء» لتقليل الازدحام

اطلقت أمانة محافظة جدة، حملة بعنوان «خمسة عملاء فقط»؛ لتحديد إعداد المتسوقين في البقالات ومحال التموينيات؛ بهدف تقليل الزحام ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وباشرت الفرق البلدية في أمانة محافظة جدة توزيع ملصقات للحملة في 19 بلدية فرعية، بهدف تعزيز التباعد الاجتماعي داخل البقالات ومحلات التموينات الغذائية خلال فترة السماح للحصول على الاحتياجات الأساسية والضرورية؛ لدعم إجراءات الوقاية من الفيروس.

وأطلقت أمانة جدة مبادرة "تسوق وتباعد" في مرحلتها الأولى؛ لنشر التوعية وتطبيق التباعد الاجتماعي المطلوب احترازيًّا، خاصة في المحال ومراكز التسوق الكبيرة؛ للمساهمة في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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