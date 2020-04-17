«حساب المواطن» يوضح إجراءات الرد على «الاعتراض المالي» لدفعة مارس

أوضح برنامج «حساب المواطن»، الإجراءات المتبعة للرد على «الاعتراض المالي» لدفعة الدعم المستحقة عن شهر مارس.

وقالت «خدمة المستفيدين بحاسب المواطن»: في حال تم رفع اعتراض مالي الرجاء الانتظار، وسيتم الرد في أقرب وقت ممكن، ويمكن للمستفيد معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق الدخول على منصة حساب المواطن واختيار( الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة).

Advertisements

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: «عندي اعتراض لدفعة شهر مارس.. ما نزلي شيء.. ايش السبب ؟».

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن يحدد البيانات المطلوبة من ملاك العقارات للحصول على الدعم