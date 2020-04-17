بالفيديو.. الصحة: توضح فاعلية المسح النشط في اكتشاف 50 % من «إصابات كورونا»

سلط المتحدث باسم الوزارة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، الجمعة، الضوء على دور «المسح النشط» في اكتشاف 50% من حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم إعلانها اليوم.

وأوضح «العبدالعالي» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن المسح النشط يعد أداة قوية للتحكم في الأوبئة من خلال الفرق الطبية المتخصصة، التي تخرج إلى مناطق عالية الخطورة أو مناطق تزداد فيها احتمالات الإصابة بالفيروس.

ووفق «متحدث الصحة»، خرجت الفرق الطبية المتخصصة، وبدأت مرحلة هامة في التقصي والتوسع في الاكتشافات بالوصول إلى المنازل داخل الأحياء السكنية، وسكن العمالة؛ لإجراء الفحوص وأخذ المسحات الطبية بهدف التشخيص المخبري؛ ما أسهم في السيطرة الاستباقية لكسر حلقات الفيروس واكتشاف نصف حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا المعلنة اليوم الجمعة.

واستكمل، «متحدث الصحة»، نتوقع نسبة مهمة خلال الأيام المقبلة كنتاج لثمرة المسح النشط ضمن حزمة إجراءات الطب الوقائي، مثمنا دور المحاجر الصحية في منافذ المملكة كإجراء استباقي بدأ يؤتي ثماره.

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