السعودية اليوم / مدني تبوك يخمد حريقًا بإحدى الشاحنات المخصصة لنقل الديزل



تبوك 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد/ عبدالعزيز الشمري أن الدفاع المدني بمدينة تبوك باشر بلاغًا عن حريق ناقلة على طريق مركز القليبة وسيطر الدفاع المدني على الحريق ولم يحدث - بفضل الله - أي إصابات .

وفُرغت الحمولة في ناقلة أخرى وسُلم الحادث للجهة المختصة.

// انتهى //

21:38ت م

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