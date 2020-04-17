السعودية اليوم / أمانة القصيم ترصد (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وتلزم ملاكها بالمعالجة



بريدة 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

رصدت أمانة منطقة القصيم (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية في المنطقة المركزية وسط مدينة بريدة , حيث جرى إلزام ملاك المباني بمعالجة الملاحظات المرصودة بشكل عاجل.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الأمانة وبمشاركة اللجنة المشتركة لمتابعة مساكن العمالة نفذت خلال الفترة الماضية جولات رقابية مكثفة شملت (٧٤٧) مبنى داخل المنطقة المركزية وسط مدينة بريدة لمتابعة سلامتها وتطبيقها للاشتراطات الصحية ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس

وتواصل أمانة منطقة القصيم عبر فرق ميدانية متابعة تصحيح أوضاع المباني وتطبيق الإجراءات النظامية المحددة لضمان سلامة الجميع.

// انتهى //

21:14ت م

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بريدة 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واسرصدت أمانة منطقة القصيم (٣٠٢) مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية في المنطقة المركزية وسط مدينة بريدة , حيث جرى إلزام ملاك المباني بمعالجة الملاحظات المرصودة بشكل عاجل.وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الأمانة وبمشاركة اللجنة المشتركة لمتابعة مساكن العمالة نفذت خلال الفترة الماضية جولات رقابية مكثفة شملت (٧٤٧) مبنى داخل المنطقة المركزية وسط مدينة بريدة لمتابعة سلامتها وتطبيقها للاشتراطات الصحية ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتواصل أمانة منطقة القصيم عبر فرق ميدانية متابعة تصحيح أوضاع المباني وتطبيق الإجراءات النظامية المحددة لضمان سلامة الجميع.// انتهى //21:14ت م0144

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