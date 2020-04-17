السعودية اليوم / الصحة المصرية : تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة



القاهرة 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

//انتهى//

20:57ت م

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القاهرة 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، جميعهم مصريون، ووفاة 9 حالات.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.//انتهى//20:57ت م0141

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