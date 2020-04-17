السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص



الرياض 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

نوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس

وبين معاليه في تصريح صحفي العطاء والاهتمام من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمواطن في المقام الأول، مؤكداً أن الأمر الكريم سيسهم في تخفيف آثار الجائحة وتقديم العون المباشر للقطاع الخاص .

وسأل معاليه المولى سبحانه وتعالى بأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها ورغد عيشها .

// انتهى //

20:54ت م

0139



الرياض 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واسنوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس كورونا على المواطن .وبين معاليه في تصريح صحفي العطاء والاهتمام من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمواطن في المقام الأول، مؤكداً أن الأمر الكريم سيسهم في تخفيف آثار الجائحة وتقديم العون المباشر للقطاع الخاص .وسأل معاليه المولى سبحانه وتعالى بأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها ورغد عيشها .// انتهى //20:54ت م0139

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