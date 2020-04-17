السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تواصل جهودها الرقابية التفتيشية للحد من انتشار فايروس كورونا



عرعر24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها المكثفة ممثلة بإداراتها وجميع البلديات التابعة لها في ضبط ورصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة , حيث تنفيذ العديد من الجولات الرقابية على كافة المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بكافة وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية لضمان صحة المواطن والمقيم وسلامتهم .

وأوضحت أمانة المنطقة أنها وضعت خططاً وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس

// انتهى //

20:52ت م

0138



عرعر24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واستواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها المكثفة ممثلة بإداراتها وجميع البلديات التابعة لها في ضبط ورصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة , حيث تنفيذ العديد من الجولات الرقابية على كافة المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بكافة وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية لضمان صحة المواطن والمقيم وسلامتهم .وأوضحت أمانة المنطقة أنها وضعت خططاً وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بتكثيف الجولات على كافة المحلات والمنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية عامة , مبينة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية العمل على تنظيم حركة دخول المتسوقين بالمجمعات الغذائية منعاً للازدحام , والتأكد كذلك من إغلاق كافة الأنشطة التي صدرت قرارات بإغلاقها خلال تلك الجائحة والتدابير للأنشطة المستثناة أثناء منع التجول والتأكدمن سلامة العاملين على طلبات التوصيل المنزلي لبعض الأنشطة المسموح لها بالعمل أثناء منع التجول تسهيلاً للمواطنين والمقيمين للحصول على السلع الأساسية أثناء تلك الفترة .// انتهى //20:52ت م0138

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