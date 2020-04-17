السعودية اليوم / مالي تعلن تسجيل 19 حالة جديدة بفيروس كورونا وإصابات في أعضاء مجلس نواب الشعب



باماكو 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

سجلت مالي اليوم 19 حالة جديدة مؤكدة بفيروس

من جهة أخرى أعلن رئيس الجمعية الوطنية المالية، إسياكا سيديبي، إصابة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) بهذا الفيروس دون أن يحدد عددهم.

// انتهى //

20:42ت م

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باماكو 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واسسجلت مالي اليوم 19 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منها 15 حالة في العاصمة باماكو وثلاث حالات في كالانبانكورو وحالة واحدة في كاي، وفق وزارة الصحة المالية.من جهة أخرى أعلن رئيس الجمعية الوطنية المالية، إسياكا سيديبي، إصابة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) بهذا الفيروس دون أن يحدد عددهم.// انتهى //20:42ت م0135

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