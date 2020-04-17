السعودية اليوم / "إيفاء" الشرقية تطلق "منصة عزام" لتدريب أسر ذوي الإعاقة عن بُعد



الدمام 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

أطلقت جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية ممثلة بمركز الرعاية النهارية مبادرة "منصة عزام" لتدريب أسر ذوي الإعاقة عن بُعد, حرصاً منها على استمرار تلقي أبنائها للتدريب الأكاديمي والمهاري والتأهيل الطبي في المنزل، والارتقاء بآليات التدريب على المهارات الأساسية.

وتضم المنصة عدداً من الفيديوهات التدريبية للمهارات الأساسية لبدء الأسرة في تدريب أبنائها بالمنزل في عدة مجالات تتضمن الرعاية الذاتية، والحركية والاتصالية، والاجتماعية، والأكاديمية، والتأهيلية والعلاجية وغيرها، وتمرينات وتطبيقات وأوراق عمل وإرشادات، وفيديوهات تعليمية، تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في رحلة التعلم لأبنائها ومحافظتهم على المكتسبات التي حققوها بمراكز الرعاية النهارية.

كما وفّرت المنصة محتوى تعليميا متميزا باللغة العربية يتم تحديثه باستمرار، وتُقدم خلاله برامج موجهة لأسرة الطفل تُسهم في الحد من المشكلات التي تفرضها الإعاقة وقد تعوق أهدافهم وخططهم الفردية في مراكز الرعاية النهارية وبرامج الدمج.

يذكر أن المنصة تستهدف أسر ذوي الإعاقة المسجلين بمراكز الرعاية النهارية لمتابعتهم بمنازلهم، والأسر التي لم تتمكن من تسجيل أبنائها في أي مركز أو التي توقفت لسبب صحي أو اجتماعي أو مكاني، إضافة إلى معلمي التربية الخاصة المبتدئين ومعلمات رياض الأطفال، والمؤسسات التعليمية المختلفة والمهتمين بالمعرفة.

// انتهى //

19:50ت م

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