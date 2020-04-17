السعودية اليوم / الحكومة البريطانية تسيّر 17 رحلة جوية إضافية لإجلاء رعاياها من الهند



لندن 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن تسيير 17 رحلة جوية إضافية لإجلاء حوالي أربعة آلاف من رعاياها العالقين في الهند.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن تسيير الرحلات سيبدأ الأسبوع المقبل، حيث ستكون الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر الذين تم تسجيلهم في قوائم المفوضية السامية البريطانية مسبقاً .

ويقدّر عدد البريطانيين العالقين في الهند جراء حالات الإغلاق المصاحبة لجهود احتواء

// انتهى //

19:33ت م

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لندن 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن تسيير 17 رحلة جوية إضافية لإجلاء حوالي أربعة آلاف من رعاياها العالقين في الهند.وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن تسيير الرحلات سيبدأ الأسبوع المقبل، حيث ستكون الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر الذين تم تسجيلهم في قوائم المفوضية السامية البريطانية مسبقاً .ويقدّر عدد البريطانيين العالقين في الهند جراء حالات الإغلاق المصاحبة لجهود احتواء كورونا بحوالي 19 ألف شخص، فيما قامت الحكومة البريطانية بتسهيل إجراءات إجلاء خمسة آلاف مواطن في وقت سابق.// انتهى //19:33ت م0130

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