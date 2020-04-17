مدربة رياضية تحول مهام العزل المنزلي لتمارين مفيدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم لتطبيق العزل والبقاء في المنزل من أجل تفادي الإصابة بالمرض.
وفي هذه الأجواء، فكرت مدربة رياضية في كيفية تحويل روتين النساء اليومي إلى عمل مفيد للحفاظ على لياقتهن في فترة العزل.
المدربة مزجت مهام المنزل والتمارين الرياضية معاً، وطبّقت ذلك بمقاطع فيديو مسجلة على منصات التواصل الاجتماعي، تستعرض "العين الإخبارية" جزءاً منها في هذا الفيديو.
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