محمد بن مسعود - الدمام - تمت مصادرة 3 أطنان من المواد الخام أعلنت هيئة الغذاء والدواء رصد مصدر أحد المعقمات مجهولة الصنع في الدمام. وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر مساء اليوم الجمعة أنه "بعد تتبُّع فِرق التفتيش المنتج تم ضبط قرابة 97000 عبوة من المعقم المخالف، و3 أطنان من المواد الخام المستخدمة في صناعتها؛ فتمت إحالة المنشأة للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقها". 17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 08:12 PM تمت مصادرة 3 أطنان من المواد الخام Advertisements ضَبْط 97000 عبوة معقم مخالفة.. وإحالة المنشأة للجهات المختصة بالدمام ضَبْط 97000 عبوة معقم مخالفة.. وإحالة المنشأة للجهات المختصة بالدمام أعلنت هيئة الغذاء والدواء رصد مصدر أحد المعقمات مجهولة الصنع في الدمام. وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر مساء اليوم الجمعة أنه "بعد تتبُّع فِرق التفتيش المنتج تم ضبط قرابة 97000 عبوة من المعقم المخالف، و3 أطنان من المواد الخام المستخدمة في صناعتها؛ فتمت إحالة المنشأة للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقها". الكلمات المفتاحية ، ضَبْط 97000 عبوة معقم مخالفة.. وإحالة المنشأة للجهات المختصة بالدمام ،

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