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عدن - ياسمين التهامي - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم عن توضيح هام بخصوص الرسوم في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.

وعبر حسابها بتويتر قالت “لن يتم إعادة الرسوم حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة”، وذكرت الجوازات عبر حسابها بتويتر، أنه «في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، الرسوم غير مستردة»، وذلك ردًّا على سؤال وافد، بأن تأشيرته (خروج وعودة) تنتهي آخر شهر رمضان، فهل إذا قام بإلغائها يسترد الرسوم المدفوعة؟”.

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الجوازات السعودية تعلن : هذا ماسيحدث بشأن رسوم الخروج والعودة في حال إلغاء التأشيرة



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ومن جهة أخرى أوضحت الجوازات، أنه يمكن لصاحب العمل، إصدار تأشيرة الخروج والعودة لعمالته، عبر حسابه في منصة (أبشر).

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، موقف من خرج من المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكن من الرجوع لإيقاف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا، وذكرت الجوازات –عبر تويتر- أنه «سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، علمًا بأنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة، سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية».