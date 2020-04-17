بالصور …. وزارة الصحة بدأت تجري المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف

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علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المعلن عنهم في الأيام الأخيرة، وخاصة اليوم الجمعة حيث أعلن عن اكتشاف 762 إصابة جديدة.

وقال الربيعة إن الوزارة بدأت تجري المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن الفرق الطبية توسعت في إجراءات الكشف عن الإصابة بالفيروس “من السيارة” لتسريع عملية الكشف، ما انعكس على زيادة اكتشاف الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى وتمكننا من الاحتواء المبكر لها.

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