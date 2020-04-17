- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
︎
.
علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المعلن عنهم في الأيام الأخيرة، وخاصة اليوم الجمعة حيث أعلن عن اكتشاف 762 إصابة جديدة.
وقال الربيعة إن الوزارة بدأت تجري المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أن الفرق الطبية توسعت في إجراءات الكشف عن الإصابة بالفيروس “من السيارة” لتسريع عملية الكشف، ما انعكس على زيادة اكتشاف الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى وتمكننا من الاحتواء المبكر لها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور …. وزارة الصحة بدأت تجري المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.