التعليم توضح أهداف التقويم بعد قرار نقل الطلاب للصفوف التالية

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، إن الهدف من رصد التقويم هو معرفة مستوى الطلبة، ولا يتوقف عند رصد درجة، بل معرفة ملامح التعليم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات مكافحة فيروس كورونا؛ حيث أوضحت «الشهري»، أن طلاب الصف الثالث الثانوي لديهم 3 فرص لتحسين درجاتهم، كما أن نجاح الطلبة لا يعني إلغاء التقويم الختامي.

ووفق «متحدثة التعليم»، استمرار العملية التعليمية عن بُعد، سيمكن الطلاب والطالبات من أن تستمر عمليات التقويم اختياريًا لجميع المراحل خلال فترة الصيف لتحسين نواتج التعلم لديهم.

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واستكملت «الشهري»، إن جائحة فيروس كورونا فرضت ظروفا استثنائية في اتخاذ عدة قرارات تراعي المصلحة الوطنية؛ لذلك تقرر نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تلي صفوفهم الحالية.

وأعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس الخميس، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، اعتدادًا باستكمال التعليم عن بُعد، قائلًا: استمرارًا لجهود القيادة في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

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