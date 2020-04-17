«موهبة» تمثل المملكة في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات في هولندا

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لـ«موهبة» والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات الذي سيقام في مدينة إجموند آن زي الهولندية خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجاري، ويتم تنفيذها عن بُعد؛ بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتنافس المملكة على جوائز وميداليات الأولمبياد الأوروبي للبنات بفريق مكون من الطالبات، لارا منقل من مدارس دار جنى العالمية بجدة، وثناء الحيدري من مدرسة أم سلمة الثانوية بمكة المكرمة، وجود باهويني من مدرسة تحفيظ القرآن بينبع الصناعية، ورفاء قنش من مدارس دار الرواد النموذجية بجدة.

وخضع فريق المملكة المشارك في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات للكثير من البرامج التدريبية المكثفة بهدف تطوير مهاراتهن العلمية، وجرى ترشيح الطالبات للمشاركة في الأولمبياد بناء على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها «موهبة» بالتعاون مع شركائها.

وتسعى «موهبة» من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق إنجاز جديد للمملكة العربية السعودية في الأولمبياد بتضافر الجهود بين «موهبة» ووزارة التعليم؛ لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الوطن.

وانطلقت المسابقة في خريف العام 2009 عندما اقترحت كلية موراي إدواردز بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، تنظيم مسابقة للرياضيات على شاكلة الأولمبياد الدولي للرياضيات.

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IMO على مستوى أوروبا، تشارك بها دول القارة بفرق من طالبات التعليم العام؛ لدعم دراسة الرياضيات للفتيات بدول أوروبا، ولاقت الفكرة تأييدًا كبيرًا من دول القارة الأوروبية وخارجها، واحتضنت جامعة كامبريدج نسختها الأولى في أبريل 2012.

يُذكر أن المملكة شاركت في مسابقة الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات منذ استحداثها، ونافست على جوائز أولى دوراتها في 2012 في بريطانيا، وحققت خلال هذه المنافسات 15 جائزة شملت ميداليتين ذهبيتين، و4 فضيات، و6 ميداليات برونزية، و3 شهادات تقدير.

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