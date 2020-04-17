النيابة العامة توجه الاتهام لـ 4 سعوديين ويمني في قضية «خاطفة الدمام»

وجهت النيابة العامة الاتهام إلى أربعة سعوديين، ويمني في قضية خطف الأطفال الثلاثة المعروفة بقضية «خاطفة الدمام».

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الجمعة، كشف ملابسات الحادث.

ووفق البيان فقد تم توجيه اتهام الخطف العمد إلى خاطفة الأطفال الثلاثة في الدمام.

وذكر البيان أنه تم اتهام الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية.

واتهمت النيابة الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية.

كما اتهمت الخاطفة بممارسة أعمال السحر والشعوذة وحرمان المخطوفين من ‫التعليم.

واتهمت النيابة الخاطفة أيضًا بحرمان المخطوفين من الهوية الوطنية والنسب إلى غير آبائهم الشرعيين.

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وذكر البيان أن المتهم الثاني شارك في خطف الطفل الأول وتستر على المتهمة في خطف الطفلين الآخرين.

وأشارت إلى أن المتهم الثالث «يمني الجنسية» شارك في خطف الثالث وتستر في وقائع الخطف الأخرى.

طالبت النيابة العامة بحد الحرابة على المتهمين الأول والثاني والثالث في قضية.

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