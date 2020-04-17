مصادر «عاجل»: منع كُتاب العدل من العمل بالجمعيات والمؤسسات الخيرية أو الترشح لعضويتها

إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة.. وإنهاء أي مشاركة حالية فورًا

كشفت مصادر خاصة لـ«عاجل» أن وزارة العدل قررت منع كُتاب العدل من المشاركة في العمل بالجمعيات والمؤسسات الخيرية، أو الترشح لعضويتها إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة بالوزارة.

وذكرت المصادر أن وزارة العدل قررت أيضًا إنهاء أي مشاركة قائمة في الوقت الحالي لـ«كتاب العدل» من هذا النوع وبشكل فوري. اقرأ ايضا : وزارة العدل تصدر 682 شهادة تدريب لمحامين ومحاميات من منازلهم وزارة العدل تطلق دليلًا تفاعليًا لسهولة الوصول إلى 120 خدمة إلكترونية

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