وزير الصحة: تكثيف المسوحات النشطة داخل الأحياء لتسريع عملية الكشف عن المصابين بكورونا

أعلن وزير الصحة الدكتور «توفيق الربيعة»، اليوم الجمعة، البدء في عملية المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف؛ للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

وأضاف «الربيعة»، عبر تويتر، توسعنا أيضًا في الكشف «من السيارة» لتسريع عملية الكشف، وانعكس ذلك على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى وتمكننا من الاحتواء المبكر.

Advertisements

والجمعة أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7142 حالة. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 87 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ1049 حالة.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: إجمالي وفيات كورونا بالمملكة 87 والإصابات الجديدة 762 حالة